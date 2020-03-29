29.03.2020, 20:24

В Москве с понедельника введут режим всеобщей самоизоляции. Покидать квартиру можно будет только в экстренных случаях


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Moskva
MoskvaFoto: Roman Starapopov

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина, пишет РИА "Новости".

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленным правительством Москвы.

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — рассказал Собянин.

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Отмечается, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.

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