В Москве пятую субботу подряд продолжаются акции за честные выборы

В интервью Лобкову Зюганов заявил, что задержаниями на акциях протеста ничего не решить, "но учите ребят вовремя подавать заявки на организованно выступать". Он также назвал очевидным, что полицейские превысили свои полномочия и пообещал, что попросит на совете Госдумы провести проверку по каждому случаю преследования по делу о "массовых беспорядках" и требовать выпустить фигурантов.

Отвечая на вопрос о том, будет ли вызван в Госдуму глава МВД Владимир Колокольцев, Зюганов заявил, что министр "грамотный", и дело не в нем, а в том, что те, кто "подталкивает молодежь к беспорядкам, сами в стороне стоят". Лидер КПРФ считает, что молодежь выходила на акции не сама.

Кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин, выступая со сцены митинга, заявил, что из процедуры подсчета подписей за кандидатов "сделали цирк", цитирует Daily Storm. "Тех, кого никак нельзя было регистрировать - зарегистрировали, а многие достойные кандидаты были отстранены от выборов. Это беспредел", - заявил Кумин, подчеркнув, что Мосгоризбирком устраивает провокации на каждых выборах. В эфире "Дождя" он сказал, что сейчас неуместно требовать отставки президента РФ Владимира Путина или мэра Москвы Сергея Собянина, речь идет только о выборах в Мосгордуму.