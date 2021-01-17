В Москве простились с Борисом Грачевским

Худрук "Ералаша" умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

Гроб установлен на сцене, вокруг стоят букеты красных и белых роз, венки. На экране транслируются фотографии Грачевского в окружении семьи, друзей, коллег.

Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.

Соболезнования



Телеведущая Елена Малышева сказала, что Грачевский всю свою жизнь дарил зрителям детство. "Борис Грачевский всю жизнь в своем "Ералаше" дарил нам детство, в котором не было укурившихся подростков, не было наркотиков. Была прекрасная школа, были добрые учителя, были родители, которые любят своих детей. И были чудесные дети, которые ходили в школу, учились, шалили. Я мечтаю только о том, чтобы это детство осталось", — сказала Малышева.

Народный артист РФ, певец Бедрос Киркоров назвал Грачевского "человеком-солнце" — всегда с улыбкой. "Никогда не видел его грустным. Люди, которые работают с детьми, будто получают от них энергию. Он был изобретателем: как [Андрей] Туполев изобрел свой самолет, так он изобрел "Ералаш", который ждали и взрослые, и дети", — заметил Киркоров.

Актер Александр Пашутин сказал, что трудно найти артиста, который не снимался бы у Грачевского. "Я снимался тоже в трех "Ералашах". Сейчас, когда попадаю на "Ералаш", то смотрю его, не переключаю. Когда мы с ним встречались, у него всегда была улыбка. Он потрясающе рассказывал анекдоты", — поделился он. Пашутин также выразил надежду, что появится масштабный форум "Ералаша" и приз имени Бориса Грачевского. "Он это заслужил своей сорокалетней деятельностью в кино", — добавил он.

Проститься с Грачевским также пришли шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Оба снимались в "Ералаше". Батрутдинов заметил, что получил от Грачевского один из самых ценных советов: "Не слушай никого!". По его словам, с уходом Грачевского ушла и часть детства.

Актриса Оксана Стешина призвала поддержать семью Грачевского — вдову Екатерину Белоцерковскую и маленького сына Филиппа, которому в феврале исполнилось девять месяцев.