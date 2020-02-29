29.02.2020, 12:18

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова


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В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова
Foto: AFP, DIMITAR DILKOFF

В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова. Участники шествия прошли от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, а затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом, передает корреспондент РБК.

В нем приняли участие 10,5 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД Москвы. В организации ”Белый счетчик” отметили, что через рамки металлоискателей прошли 22,3 тыс. человек, еще 200 человек не пропустили.

Марш прошел под лозунгом ”Заказчик убийства должен сидеть”. Во время марша один из организаторов, Илья Яшин, также попросил участников остановиться и почтить минутой молчания память Бориса Немцова.

Полицейские перед началом шествия через мегафоны предупреждали о том, что участники марша по закону не имеют права скрывать свои лица, в том числе используя маски.

Из-за марша было перекрыто движение по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по проспекту Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца.

20 февраля оргкомитет марша Немцова, состоящий из оппозиционных объединений, решил подать заявку к московским властям на проведение политического шествия 29 февраля. По словам главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина, акция должна быть направлена против ”узурпации власти” в России и ”политической реформы”.

Акции в память о Немцове прошли также в крупных российских городах. Так, в Екатеринбурге на марш вышли около 300 человек, сообщает ”Екатеринбург Онлайн”. В казанском парке Тинчурина в митинге приняли участие порядка 100 человек, пишет ”Казанский репортер”. В центре Новосибирска память Немцова почтили около 50 человек, сообщает ”Новосибирск Онлайн”. В Петербурге акция, по данным ГУ МВД, собрала 1000 человек.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за его убийство к 20 годам колонии строгого режима приговорили бывшего военнослужащего чеченского батальона Внутренних войск ”Север” Заура Дадаева. Кроме того, сроки получили принимавшие участие в подготовке преступления братья Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Заказчик убийства пока не установлен.

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