В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Известно, что политика похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, автора текста гимна России Сергея Михалкова.

Отпевание бывшего мэра Москвы пройдет 12 декабря в 11.00 в храме Христа Спасителя. Тело Лужкова доставят на кладбище к 15.30 по мск.

Предполагается, что Лужков скончался в результате инфаркта на фоне серьезных проблем с сердцем.