12.12.2019, 08:18

В Москве прощаются с Юрием Лужковым


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В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Foto: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, который ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет, началось в храме Христа Спасителя в столице, передает РИА ”Новости”.

Известно, что политика похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, автора текста гимна России Сергея Михалкова.

Отпевание бывшего мэра Москвы пройдет 12 декабря в 11.00 в храме Христа Спасителя. Тело Лужкова доставят на кладбище к 15.30 по мск.

Предполагается, что Лужков скончался в результате инфаркта на фоне серьезных проблем с сердцем.

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