В Москве пройдут соревнования по вождению автозаков. В один день с митингом

Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне, сообщает ТАСС.

В этот же день в Москве, на проспекте Сахарова пройдет митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.