09.08.2019, 21:50
В Москве пройдут соревнования по вождению автозаков. В один день с митингом
Российская федеральная служба исполнения наказаний проведет 10 августа в Москве соревнования по вождению автозаков.
Российская федеральная служба исполнения наказаний проведет 10 августа в Москве соревнования по вождению автозаков.
Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне, сообщает ТАСС.
В этот же день в Москве, на проспекте Сахарова пройдет митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
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