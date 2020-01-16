В Москве пройдет "установочное заседание" группы по поправкам в конституцию
В состав рабочей группы по внесению поправок в конституцию вошли 75 человек, включая кардиохирурга Лео Бакерию и спортсменку Елену Исинбаеву.
В состав рабочей группы по внесению поправок в конституцию вошли 75 человек, включая кардиохирурга Лео Бакерию и спортсменку Елену Исинбаеву.
В Москве в четверг, 16 января, состоится "установочное заседание" рабочей группы (РГ) по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию РФ. Об этом сообщил один из ее сопредседателей, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
С экспертами должен встретиться президент РФ Владимир Путин. "Первое рабочее заседание пройдет в пятницу", 17 января, добавил Клишас.
Состав рабочей группы был обнародован вечером 15 января. Сопредседателями в ней, помимо Клишаса, стали глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик Российской академии наук (РАН), специалист по конституционному праву Талия Хабриева.
Состав группы: режиссеры, врачи, спортсмены
Всего в состав РГ вошли 75 человек. В их числе — кардиохирург Лео Бакерия, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, прыгунья с шестом Елена Исинбаева, режиссеры Александр Калягин и Владимир Машков, пианист Денис Мацуев, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Захар (настоящее имя — Евгений. — Ред.) Прилепин, фигуристка Ирина Роднина, педиатр Леонид Рошаль, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, депутаты Госдумы и Совета Федерации, а также целый ряд других общественных деятелей.
Поправки радикально поменяют систему госуправления
Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 15 января поправки в конституцию могут радикально поменять систему госуправления в России. Российский лидер, в частности, предложил закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, убрать оговорку о том, что президентом нельзя избираться более двух сроков "подряд".
Одно из нынешних предложений — о приоритете конституции РФ над международным правом — в частности, предусматривает пересмотр одного из основных положений — статьи 15, главы 1. Для этого, в частности, должно созываться Конституционное собрание. Однако закон о его созыве в РФ до сих пор не принят, принцип его формирования в федеральном конституционном законе не определен. Соответствующие законопроекты неоднократно вносились в Госдуму начиная с середины 1990-х годов, но неоднократно отклонялись депутатами.
Сам Путин считает, что поправки надо вынести на некое "всенародное голосование". Председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказала мнение, что до референдума дело, скорее всего, не дойдет, и будет выбрана другая форма их принятия.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Унизив девочку, учительница не ожидала такой реакции класса
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Последние слова пилотов украинского Боинга перед катастрофой