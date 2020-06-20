В Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы
На Красной площади началась генеральная репетиция Парада Победы, пишет ТАСС.
На Красной площади началась генеральная репетиция Парада Победы, пишет ТАСС.
В ней участвуют 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов. Пешей колонной пройдут более 40 парадных расчетов из офицеров, сержантов и солдат Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и других военнослужащих.
Отмечается, что военные тренируются в масках и перчатках, также дезинфицируется техника. Участники парада ежедневно сдают тесты на коронавирус.
В связи с репетицией часть центральных улиц столицы будет перекрыта до ее окончания.
Из-за с пандемии коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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