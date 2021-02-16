В Москве продолжается суд над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана

Политика обвиняют в оскорблении 94-летнего Игната Артеменко, который вместе с другими общественными деятелями и деятелями культуры снялся в видеоролике телеканала RT в поддержку поправок к Конституции.

Всех участников видео Навальный назвал ”позором страны” и ”предателями”. Артеменко и его родственники считают это клеветой. Оппозиционер, в свою очередь, не признает свою вину и обвиняет суд и родственников ветерана Великой Отечественной войны в использовании его в политических целях. Он также намеревается доказать, что уголовное дело сфабриковано.

Навальный в настоящий момент находится под стражей после того, как Симоновский суд заменил ему условный срок по делу ”Ив Роше” на реальный.

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