В Москве полиция устроила обыски в квартирах Навального и его жены Юлии, а также в офисе ФБК и студии "Навальный Live"

По информации издания Baza, обыск связан с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ), которое было возбуждено после акции протеста 23 января в Москве. Позднее это подтвердил Жданов.

Также силовики пришли в квартиру, где сейчас живет Юлия Навальная. Квартира находится около метро Автозаводская, заявил Жданов. По его словам, в ней попытались выломать дверь. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис ФБК, студию ”Навальный Live” и в квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Также силовики прибыли к члену Либертарианской партии Игорю Ефремову и пресс-секретарю штаба политика Юлии Галяминой Николаю Касьяну.

В деле, с которым связаны обыски у Навального, его жены и сторонников, пока нет фигурантов, сообщил источник ”Интерфакса”. Как ранее рассказал источник ТАСС, дело возбудили 25 января. Основанием для него стало участие в московской акции 23 января людей, зараженных коронавирусом. По информации московского оперштаба, на митинг вышли 19 человек с ковидом. ”В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции”, — заявил оперштаб со ссылкой на данные приложения ”Социальный мониторинг”.