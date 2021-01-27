В Москве полиция устроила обыски в квартирах Навального и его жены Юлии, а также в офисе ФБК и студии "Навальный Live"(69)
В Москве в квартиры Алексея Навального и его жены Юлии пришли с обысками.
В Москве в квартиры Алексея Навального и его жены Юлии пришли с обысками.
Как сообщил директор ФБК Иван Жданов, квартира Алексея Навального расположена в районе Марьино, там сейчас находится брат политика Олег Навальный. Квартира, где живет Юлия Навальная, расположена около метро Автозаводская. Силовики выломали дверь и не пускают к Юлии адвоката, сообщил корреспондент ”Дождя” Михаил Шевелев.
Также силовики пришли в офис ФБК и студию ”Навальный Live”, где находится продюсер ютьюб-канала Навального Любовь Соболь. Кроме того, известно о визитах сотрудников правоохранительных органов в квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова, в квартиру пресс-секретаря штаба муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна и по адресу прописки члена Либертарианской партии Игоря Ефремова.
Обыск у Навального, его жены и соратников связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января, сообщили Жданов и издание Baza. В деле пока нет фигурантов, сообщил источник ”Интерфакса”. Ранее источник ТАСС рассказал, что дело возбудили из-за участия в московской акции 23 января людей с коронавирусом. Оперштаб Москвы со ссылкой на данные приложения ”Социальный мониторинг” сообщал, что на этот митинг пришли 19 заболевших ковидом.
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