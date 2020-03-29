В Москве подтвердили коронавирус у 13 детей

В Москве коронавирус выявили у 13 детей, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.

Кроме того, вирусом заразились 32 пожилых человека (старше 65 лет) и 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Все они находятся под медицинским наблюдением, также врачи отслеживают состояние тех, кто в последнее время с ними близко контактировал.