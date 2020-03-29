29.03.2020, 15:00

В Москве подтвердили коронавирус у 13 детей

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Leina sein Moskvas, president Kersti Kaljulaid asetab pärja Leina seinale
Leina sein Moskvas, president Kersti Kaljulaid asetab pärja Leina seinaleFoto: Tiit Blaat

Также коронавирусом заразились 32 пожилых человека. Всего за прошедшие сутки в Москве выявлено 197 новых случаев заражения, передает РБК.

В Москве коронавирус выявили у 13 детей, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.

Кроме того, вирусом заразились 32 пожилых человека (старше 65 лет) и 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Все они находятся под медицинским наблюдением, также врачи отслеживают состояние тех, кто в последнее время с ними близко контактировал.

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