В Москве подтвердили коронавирус у 13 детей

Также коронавирусом заразились 32 пожилых человека. Всего за прошедшие сутки в Москве выявлено 197 новых случаев заражения, передает РБК.
В Москве коронавирус выявили у 13 детей, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
Кроме того, вирусом заразились 32 пожилых человека (старше 65 лет) и 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет.
Все они находятся под медицинским наблюдением, также врачи отслеживают состояние тех, кто в последнее время с ними близко контактировал.
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