В Москве от коронавируса умер врач детской скорой, перевозивший в последнее время младенцев с COVID-19

61-летний Михаил Лебедев отдал 34 года своей жизни медицине. Опытный врач-реаниматолог до последнего помогал новорождённым с тяжёлыми заболеваниями, в том числе и с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash. В последнее время он перевозил малышей с COVID-19, родившихся с вирусом или недавно его получивших.
Он прекрасно осознавал весь риск, но продолжал работать. В начале апреля у Михаила обнаружили коронавирус, позже началась пневмония. Его состояние быстро ухудшалось, врача подключили к ИВЛ. Вчера ночью Лебедев скончался.
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