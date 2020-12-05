В Москве началась вакцинация групп риска от коронавируса

"С сегодняшнего дня на базе 70 столичных поликлиник стартовала вакцинация против COVID-19. Сделать прививку могут горожане из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для всех сотрудников медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности, а также городских социальных организаций", — сказали в штабе.

Горожан с первоочередным правом на прививку от коронавируса проинформировали о такой возможности, в том числе осуществили СМС-рассылку. Записаться на прививку можно на портале mos.ru. Запись открыли на две недели вперед. Кабинеты, где можно сделать прививку, будут работать каждый день с 08:00 до 20:00.

В штабе напомнили, что во время вакцинации жителям нужно иметь с собой паспорт, пoлис ОМС и любoй документ, подтверждaющий фaкт рабoты в соответствующей отрасли или oрганизации (например, спрaвку с работы). Город имеет право проверить достоверность предоставленных сведений. Вакцинироваться от коронавируса могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к московской поликлинике — люди старше 60 лет на вакцинацию записаться не смoгут.

Вaкцинируемые не должны имeть некоторые хрoнические заболевания и болеть ОРВИ в момент и за две недели до вакцинации. С момента последней прививки (например, от гриппа) должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины. Также вакцинация недоступна для участников пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. Однако после его завершения первоочередным правом на вакцинацию буду обладать участники, получившие плацебо.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!