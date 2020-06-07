В Москве мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые

К жилому дому на улице Строителей, 5к3 стянуты силы полиции. Вечером в воскресенье, 7 июня, очевидцы сообщили в дежурную часть, что один из местных жителей открыл стрельбу по прохожим прямо из окна своей квартиры, сообщает "Комсомольская правда".
- По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу по машине каршеринга из охотничьего ружья, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. — Известно, что есть как минимум один раненый. Это случайный прохожий. Сейчас (23:15) ему оказывается медицинская помощь.
Кстати, сегодня в Москве уже стреляли — в Восточном Бирюлево во время ссоры трех соседей один из мужчин выхватил травматический пистолет и с расстояния в несколько метров выстрелил оппоненту в голову. Пострадавшего увезли в больницу. Стрелка поймали.
Все подробности ночной стрельбы в Пярнумаа — ЗДЕСЬ.
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