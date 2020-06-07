В Москве мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые

- По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу по машине каршеринга из охотничьего ружья, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. — Известно, что есть как минимум один раненый. Это случайный прохожий. Сейчас (23:15) ему оказывается медицинская помощь.

Кстати, сегодня в Москве уже стреляли — в Восточном Бирюлево во время ссоры трех соседей один из мужчин выхватил травматический пистолет и с расстояния в несколько метров выстрелил оппоненту в голову. Пострадавшего увезли в больницу. Стрелка поймали.

Все подробности ночной стрельбы в Пярнумаа — ЗДЕСЬ.