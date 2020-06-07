В Москве мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые. Стрелок задержан

"По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу по машине каршеринга из охотничьего ружья, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу, сообщил ночью в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Он задержан и обезврежен", — сказал собеседник агентства. В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение, отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Он пояснил, что ранены в общей сложности в результате произошедшего три человека.

По данным источника агентства, пьяный жилец квартиры в воскресенье вечером открыл огонь из ружья по прохожим.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — сказала она.

Кстати, сегодня в Москве уже стреляли — в Восточном Бирюлево во время ссоры трех соседей один из мужчин выхватил травматический пистолет и с расстояния в несколько метров выстрелил оппоненту в голову. Пострадавшего увезли в больницу. Стрелка поймали.

Все подробности ночной стрельбы в Пярнумаа — ЗДЕСЬ.