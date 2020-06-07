07.06.2020, 23:22

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые. Стрелок задержан

 (8)
дополнено в 7:15
EST
В Москве мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые. Стрелок задержан
Anton Novoderezhkin/TASS

К жилому дому на улице Строителей, 5к3 стянуты силы полиции. Вечером в воскресенье, 7 июня, очевидцы сообщили в дежурную часть, что один из местных жителей открыл стрельбу по прохожим прямо из окна своей квартиры, сообщает "Комсомольская правда".

"По предварительной информации, мужчина открыл стрельбу по машине каршеринга из охотничьего ружья, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу, сообщил ночью в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Он задержан и обезврежен", — сказал собеседник агентства. В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение, отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Он пояснил, что ранены в общей сложности в результате произошедшего три человека.

По данным источника агентства, пьяный жилец квартиры в воскресенье вечером открыл огонь из ружья по прохожим.

Читайте также:

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — сказала она.

Кстати, сегодня в Москве уже стреляли — в Восточном Бирюлево во время ссоры трех соседей один из мужчин выхватил травматический пистолет и с расстояния в несколько метров выстрелил оппоненту в голову. Пострадавшего увезли в больницу. Стрелка поймали.

Все подробности ночной стрельбы в Пярнумаа — ЗДЕСЬ.

Читайте также: