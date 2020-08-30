В Москве избили оппозиционера Егора Жукова

”По словам очевидцев, на него напали двое "титушек", которые впоследствии скрылись на самокатах. Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем”,— сообщил пресс-секретарь ”Команды Жукова” Стас Топорков в Telegram.



Ранее сегодня, 30 августа, господин Жуков сообщил на канале ”Команда Жукова” в YouTube, что его отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, сотрудница приемной комиссии НИУ ВШЭ на условиях анонимности сообщила ему, что договор расторгли ”по указке сверху” ”за оппозиционную деятельность”.

В мае Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека. Он доказывает, что его уголовное преследование и осуждение были политически мотивированными.

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