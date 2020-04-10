В Москве из-за коронавируса вводится режим спецпропусков

В Москве в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом с 13 апреля вводится режим спецпропусков для передвижения по городу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телеобращении к москвичам вечером в пятницу, 10 апреля.
"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", — сказал он.
По словам Собянина, пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Новые ограничения вводятся предварительно на период с 13 по 19 апреля. Уже с понедельника будут вводиться специальные цифровые пропуска, уточнил градоначальник.
"Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", — сказал мэр Москвы, добавив, что в ближайшие дни и недели москвичей "ожидают тяжелые испытания".
В Москве остановятся предприятия и стройки
На предстоящей неделе прекратят работу практически все предприятия и организации Москвы. "Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", — сообщил Собянин.
В столице в период с 13 по 19 апреля приостанавливаются также строительные и ремонтные работы. Исключение сделано лишь для строительства медицинских объектов и метро и работ непрерывного цикла. По словам Собянина, в Москве "продолжат работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня".
Ухудшение эпидемиологической ситуации
Сергей Собянин пояснил, что ужесточение ограничительных мер вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в столице. "Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня — уже 1300", — отметил он.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова предупредила, что система здравоохранения столицы уже работает на пределе. "Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", — цитируются слова Раковой в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Перепрофилирование больниц
Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже перепрофилировано 25 больниц, еще столько же будут перепрофилированы в ближайшие дни, кроме того переоборудуются дополнительные госпитальные мощности. В Москве создаются амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом.
"Сорок поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом", — проинформировал Собянин. Он добавил, что уже сегодня в Москве ежедневно делается 17 тысяч тестов на коронавирус, и дальше темпы обследований будут только наращиваться.
По данным американского университета Джона Хопкинса, в России на настоящий момент зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 — с летальным исходом.
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