В Москве из-за коронавируса вводится режим спецпропусков

"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", — сказал он.

По словам Собянина, пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Новые ограничения вводятся предварительно на период с 13 по 19 апреля. Уже с понедельника будут вводиться специальные цифровые пропуска, уточнил градоначальник.

"Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", — сказал мэр Москвы, добавив, что в ближайшие дни и недели москвичей "ожидают тяжелые испытания".

В Москве остановятся предприятия и стройки

На предстоящей неделе прекратят работу практически все предприятия и организации Москвы. "Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", — сообщил Собянин.

В столице в период с 13 по 19 апреля приостанавливаются также строительные и ремонтные работы. Исключение сделано лишь для строительства медицинских объектов и метро и работ непрерывного цикла. По словам Собянина, в Москве "продолжат работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня".

Ухудшение эпидемиологической ситуации

Сергей Собянин пояснил, что ужесточение ограничительных мер вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в столице. "Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня — уже 1300", — отметил он.