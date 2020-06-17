В Москве из-за коронавируса впервые умер ребенок
В Морозовской больнице в Москве из-за нового заболевания, вызванного COVID-19, умерла двухлетняя Мария Паршикова, передает РИА «Новости».
В Морозовской больнице в Москве из-за нового заболевания, вызванного COVID-19, умерла двухлетняя Мария Паршикова, передает РИА «Новости».
По данным агентства, врачи пытались помочь ребенку в течение недели. Сначала врачи решили, что у девочки синдром Кавасаки, однако после вскрытия выяснилось, что она погибла из-за Кавасаки-подобного синдрома, вызванного коронавирусом. Данное заболевание привело к обширному поражению внутренних органов.
Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников рассказал, что признаками Кавасаки-подобной болезни у детей являются лихорадка, изменения слизистых оболочек, отек ладоней и ступней, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов и сыпь.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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