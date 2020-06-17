В Москве из-за коронавируса впервые умер ребенок

По данным агентства, врачи пытались помочь ребенку в течение недели. Сначала врачи решили, что у девочки синдром Кавасаки, однако после вскрытия выяснилось, что она погибла из-за Кавасаки-подобного синдрома, вызванного коронавирусом. Данное заболевание привело к обширному поражению внутренних органов.

Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников рассказал, что признаками Кавасаки-подобной болезни у детей являются лихорадка, изменения слизистых оболочек, отек ладоней и ступней, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов и сыпь.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!