В Москве американца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж

На судебном заседании 25 мая обвинение запросило для него 18 лет колонии строго режима. Это почти максимальный срок — статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Уилан в последнем слове заявил о своей невиновности. Он и его защита настаивали на оправдательном приговоре.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Пол Уилан вину отрицает, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его родственники подчеркивают, что в Москву он приехал по приглашению на свадьбу.

Слушания дела Уилана по существу начались 20 апреля. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, свидетели защиты — около 10 человек — заявили в суде, что американец никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива".

Власти США неоднократно выражали уверенность в невиновности Уилана и призывали Россию его отпустить.