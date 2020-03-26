В московском аэропорту грузчики потеряли два золотых слитка ценой почти в 700 тысяч евро(2)
В аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей (677 тысяч евро по сегодняшнему курсу). Кейс с двумя слитками просто выпал с погрузочной тележки, сообщает телеграм-канал Baza.
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