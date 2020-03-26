В московском аэропорту грузчики потеряли два золотых слитка ценой почти в 700 тысяч евро

Два слитка, общей стоимостью 57 миллионов 900 тысяч рублей, принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов. Драгоценный кейс отправляли рейсом ”Аэрофлота” из Москвы в Лондон.

Но до Англии багаж так и не долетел, — его обнаружили прямо на земле в погрузочной зоне уже другие грузчики и передали сотрудникам полиции.

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