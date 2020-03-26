В московском аэропорту грузчики потеряли два золотых слитка ценой почти в 700 тысяч евро(7)
В аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей (677 тысяч евро по сегодняшнему курсу). Кейс с двумя слитками просто выпал с погрузочной тележки, сообщает телеграм-канал Baza.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Зрители Первого канала дали оценку Еремееву, заменившему Шепелева
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома