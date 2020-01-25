25.01.2020, 21:30

В московской гостинице выявили массовое заболевание постояльцев из Китая

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В московской гостинице выявили массовое заболевание постояльцев из Китая
Foto: Valery Sharifulin/TASS

В гостинице ”Арт-Москва Войковская” массовое заболевание постояльцев из Китая, сообщает телеграм-канал 112.

На место направлено 12 бригад скорой помощи. Пятерых китайцев госпитализировали. Со слов больных, повышенная температура держится у них уже несколько дней. Сейчас медики осматривают остальных гостей. Всего в отеле проживает около 270 человек.

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