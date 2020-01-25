В московской гостинице выявили массовое заболевание постояльцев из Китая

На место направлено 12 бригад скорой помощи. Пятерых китайцев госпитализировали. Со слов больных, повышенная температура держится у них уже несколько дней. Сейчас медики осматривают остальных гостей. Всего в отеле проживает около 270 человек.

Подписаться