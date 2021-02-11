В московский штаб Навального пришла полиция

Как сообщает "Дождь", в московский штаб Алексея Навального пришла полиция. Об этом говорится в телеграм-канале организации. ”В наш штаб пришла полиция. Говорят, что из угрозыска. На момент их визита в офисе находился один человек, сейчас связь с ним потеряна”, — говорится в сообщении.
”В наш штаб пришла полиция. Говорят, что из угрозыска. На момент их визита в офисе находился один человек, сейчас связь с ним потеряна”, — говорится в сообщении.
В момент прихода полиции в штабе был Александр Шепелев, пишет ”Медиазона”. По его словам, в 18:30 и 19:40 в дверь штаба ломились. Шепелев в разговоре с изданием также уточнил, что визит полиции связан с жалобой о том, что оппозиционеры ”якобы печатают порнографическую продукцию”. После этого связь прервалась.
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