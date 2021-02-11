В московский штаб Навального пришла полиция

”В наш штаб пришла полиция. Говорят, что из угрозыска. На момент их визита в офисе находился один человек, сейчас связь с ним потеряна”, — говорится в сообщении.

В момент прихода полиции в штабе был Александр Шепелев, пишет ”Медиазона”. По его словам, в 18:30 и 19:40 в дверь штаба ломились. Шепелев в разговоре с изданием также уточнил, что визит полиции связан с жалобой о том, что оппозиционеры ”якобы печатают порнографическую продукцию”. После этого связь прервалась.