22.01.2021, 18:42
”В мои планы не входит вешаться на оконной решетке”. Алексей Навальный записал новое обращение из СИЗО(5)
Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора ”Матросская тишина”.
Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора ”Матросская тишина”.
"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", — передал оппозиционер свои слова через адвоката.
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