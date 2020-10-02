"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Российская журналистка сожгла себя у здания МВД

Издание ”Нижний Новгород Онлайн” со ссылкой на ГУ МЧС сообщает о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, но не уточняет имени погибшей.

В фейсбуке Славиной сегодня был опубликован пост: ”В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию”. Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. ”Искали брошюры, листовки, счета ”Открытой России”, возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского”.

В этот же день нижегородское отделение ”Яблока” заявило, что прошли обыски у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. По данным партии, ”обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города.

Ирину Славину (Мурахтаеву) в 2019 году оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за нецензурного каламбура в фейсбуке и на 20 тысяч рублей за акцию памяти Бориса Немцова. В июне 2020 года, пишет ”МБХ Медиа”, на нее составили протокол о фейковых новостях из-за материала о том, что один из руководителей академии самбо в Кстово заразился коронавирусом.

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