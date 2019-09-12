В МИД РФ предупредили о растущем риске ядерной войны

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут, <…> есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт. Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", — сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в Москве.

Он отметил, что западные партнеры блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.