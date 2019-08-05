В МЧС России назвали основную причину пожаров в Сибири

"Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем", — сказал представитель министерства.

Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.

Как отметил на совещании глава МЧС России Евгений Зиничев, необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть.

"Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС РФ и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн га. Ликвидированы все природные пожары на особо охраняемых территориях. Таким образом, общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%", — сказали в ведомстве.

По данным, которые привели в МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тыс. гектаров, на тушении этих очагов сосредоточены основные силы пожарных. Министерство взяло на особый контроль два лесных пожара, действующих в пяти километрах от населенных пунктов в Иркутской области. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", — отметили в пресс-службе.

Общая группировка, задействованная в ликвидации лесных пожаров, составляет более 4 тыс. человек и 400 единиц техники.