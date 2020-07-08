В Литве запретили трансляцию 5 телеканалов группы Russia Today

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию пяти каналов, входящих в группу Russia Today, пишет Ru.delfi.lt.
Решение вступает в силу с его публикации в интернете, то есть с четверга, 9 июля.
Председатель комиссии ЛКРТВ Мантас Мартишюс рассказал, что решение остановить программы принято по причине санкций в отношении Дмитрия Киселева.
”Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев”, — добавил он.
По данным ЛКТРВ, в Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.
Накануне в Латвии запретили по той же причине вещание семи каналов RT.
Телеканалами RT руководит Маргарита Симоньян, они входят в холдинг МИА ”Россия сегодня”, который, в свою очередь, возглавляет Киселев.
В Эстонии также изучают возможность запрета вещания каналов RT.
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