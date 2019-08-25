В Литве задержаны двое вооруженных пограничников из России
В литовском городе Ниде 23 августа поздно вечером были задержаны двое вооруженных пограничников из России. Они незаконно пересекли границу Литвы, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.
В литовском городе Ниде 23 августа поздно вечером были задержаны двое вооруженных пограничников из России. Они незаконно пересекли границу Литвы, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.
"Новости" телеканала LNK сообщили, что российские пограничники на территории Литвы были замечены около 23 ч. Их обнаружили пограничники Нерингской заставы.
Вооруженных пистолетами россиян задержали в 800 м от КПП, в охраняемой приграничной зоне. Они углубились на территорию Литвы на 500 м.
По словам заместителя главы Службы охраны госграницы Видаса Мачайтиса, российские пограничники сказали, что они перешли границу случайно.
"Они сказали, что реагировали на нарушение границы со стороны России. По незнанию (до этого они работали только на КПП со стороны России, они зашли на территорию Литвы, а наши пограничники при помощи систем видеонаблюдения это зафиксировали, поехали туда, выяснили их местонахождение и задержали. Начаты соответствующие процедуры", — сказал Мачайтис.
Об инциденте сообщили российской стороне, около часа ночи состоялась процедура выдачи российских пограничников.
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