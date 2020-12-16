В Курске из-за поломки кислородного оборудования погибли 14 COVID-пациентов

"В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 9 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту экстренного отключения газификатора, проводится следствие", — сказала собеседница агентства.
Почти 40 пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации одного из медучреждений Курска, экстренно перевели в начале ноября в другие больницы города после обнаруженной неисправности в газификаторе, который автоматически подает кислород. Как отмечали в администрации региона, при транспортировке ни один из пациентов не умер. По данным прокуратуры области, решение о переводе пациентов в другие больницы было принято из опасений нехватки мощности имеющихся на месте кислородных рамп.
"Ростехнадзор при проверке оборудования [в больнице, где вышел из строя газификатор] выявил некоторые нарушения при техническом обслуживании газификатора. В связи с этим Ростехнадзор возбудил в отношении ответственных должностных лиц больницы дело об административном правонарушении", — добавили в прокуратуре региона.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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