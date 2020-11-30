В Кремле совершил самоубийство сотрудник Федеральной службы охраны

По данным Baza, погибший — Михаил Захаров. Коллеги Захарова сообщили Baza, что причиной произошедшего ”могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки”.

Baza утверждает, что Захаров работал в 5 отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО.

Источник ТАСС в свою очередь отрицает, что покончивший с собой сотрудник ФСО служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

По словам собеседника агентства, по факту произошедшего проводится проверка.