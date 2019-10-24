В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике

"Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь", — сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть сейчас, учитывая, что до окончания срока полномочий президента еще далеко.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли для себя президент РФ какой-то предельный возраст, "идеальный" для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью, Песков сказал: "Работа президента у нас регламентируется конституцией".

"Нет, видение у него заключается в следовании конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона", — добавил он.