В Кремле прокомментировали военную операцию Турции в Сирии

"В целом, конечно, обострение обстановки на северо-востоке (Сирии — ИФ) вызывает обеспокоенность, и мы будем внимательно следить за развитием событий", — сказал Ушаков на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Комментируя военную операцию Турции на северо-востоке Сирии, Ушаков отметил: "Мы в принципе с пониманием относимся к озабоченностям Анкары по вопросам защиты национальной безопасности, однако есть ключевые международно-правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии".

Он подчеркнул, что, прежде всего, речь идет "о приверженности единству и территориальной целостности Сирии, уважении ее суверенитета".

Ушаков отметил, что в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом российский президент об этом сказал. "И Эрдоган подтвердил, что Турция разделяет такой подход", — отметил помощник президента РФ.

Он продолжил: "Сейчас же с учетом начала операции мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги, главным образом, с тем, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию по продвижению политического процесса".