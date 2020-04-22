В Кремле прогнозируют пик пандемии коронавируса в стране на середину мая

По словам представителя Кремля, снижение числа новых случаев заражения, предположительно, начнется в конце мая. В данный момент этот показатель растет, но не угрожает системе здравоохранения, подчеркнул Песков.

Пандемия коронавируса, как отметил он, представляет не только угрозу для жизни и здоровья людей, но и для мировой экономики.

За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число заболевших по всей стране, по данным оперативного штаба, составило 57 999 человек. Количество летальных исходов после заражения возросло до 513, передает РБК.

Больше всего зараженных за последние сутки выявили в следующих регионах:

Москва — 2548;

Московская область — 631;

Санкт-Петербург — 294;

Рязанская область — 76;

Республика Татарстан — 75.

В мире на данный момент зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения COVID-2019, 180,5 тыс. человек умерли, 706,8 тыс. вылечились.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!