В Кремле измеряют температуру всех участников мероприятий с Путиным

Между тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что температуру у участников мероприятий в Кремле меряют не из-за коронавируса 2019-nCoV. "Это связано с эпидемией гриппа на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься", — указала она, отвечая на вопрос журналистов.
За последние сутки еще 73 человека в Китае скончались от легочного заболевания, вызываемого вирусом 2019-nCoV. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР предоставила утром в четверг, 6 февраля. Таким образом, жертвами опасной инфекции в материковом Китае стали уже 563 человека.
Коронавирус из Китая
Первые массовые случаи заражения вирусом 2019-nCoV были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. В январе власти КНР прервали транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 миллионов человек. С начала вспышки вирус распространился более чем в 20 странах на трех континентах. Число заболевших в Китае, по официальным данным, превысило 28 тысяч человек, более 560 пациентов скончались. За пределами Китая и Гонконга зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.
Ряд стран начали эвакуировать своих граждан из Китая. В частности, более 100 россиян были вывезены из Уханя самолетами Минобороны России и помещены в двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюменской области.
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