В Кремле измеряют температуру всех участников мероприятий с Путиным

В администрации президента РФ ужесточили проверку участников мероприятий, на которых присутствует Владимир Путин. "В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки — человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру", — сообщил в четверг, 6 февраля, в соцсети Facebook корреспондент кремлевского пула, журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов.

В свою очередь газета "Ведомости" сообщила, что ее корреспондент Светлана Бочарова в тот же день тоже прошла контроль температуры перед совместным заседанием президиума Госсовета и совета по науке при президенте РФ, на которое она была аккредитована.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с распространением нового коронавируса были приняты "дополнительные меры предосторожности", пишет далее издание. Федеральная служба охраны в ответ на запрос "Интерфакса" отказалась комментировать новую процедуру проверки в Кремле. По данным агентства, с помощью тепловизора контролируют проходящих в Кремль через контрольно-пропускной пункт у Кутафьей башни, через который пропускают наибольшее число посетителей.

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