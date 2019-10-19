В Красноярском крае в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек, 19 человек пострадали и еще 13 — пропали без вести, сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу, 19 октября. Ранее сообщилось о 10 погибших.

Трагедия произошло на руднике по добыче золота в поселке Щетинкино Курагинского района около 02:00 МСК. По одной и версий, дождевая вода подмыла одну из трех дамб на руднике, после чего селевые потоки прорвали и остальные дамбы. По данным Следственного комитета, затопило два временных рабочих блока, в которых находилось 76 человек.

В администрации Щетинкинского отметили, что рабочие жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках, которых было от 15 до 20. Несколько вагончиков было смыто селевым потоком после прорыва дамбы.

На место катастрофы были направлены аварийно-спасательные службы и пять вертолетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).