В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части
Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны, на место направлено два пожарных поезда.
В пресс-службе ЦВО отметили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали.
В свою очередь, власти города Ачинск рекомендовали жителям сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы.
К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым.
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