В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части

Представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны, на место направлено два пожарных поезда.

В пресс-службе ЦВО отметили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали.

В свою очередь, власти города Ачинск рекомендовали жителям сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы.

К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС во главе с Илаем Ахметовым.