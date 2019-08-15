В Красноярске отец выбросил из окна свою четырехмесячную дочь

Полицейские быстро установили личность ребенка и задержали подозреваемого — 44-летнего отца девочки. По мнению следователей, в момент совершения преступления мужчина был пьян.

Журналисты издания "ТВК Красноярск" побывали на месте преступления и поговорили с соседями подозреваемого, которые утверждают, что во всем виноваты наркотики.

По словам очевидцев, в злополучное утро глава семейства пытался вслед за дочкой выкинуть и своего годовалого сына, однако ему помешала супруга.

Соседи рассказали, что семья является неблагополучной, из их жилища регулярно доносились женские крики. Около года назад органы опеки изымали грудного ребенка, однако потом снова вернули.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".