В Краснодарском крае разбился самолет. Пилот погиб

"25 марта около 16:00 мск в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет L-39", - отметили в военном ведомстве.

Самолетом управлял курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. "По предварительной информации, летчик погиб", - сообщили в министерстве. В Минобороны уточнили, что "полет выполнялся без боекомплекта", к месту падения самолета направлены специалисты поисково-спасательной службы.

По данным источника в экстренных службах региона, самолет загорелся при крушении, которое произошло вне населенного пункта.

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