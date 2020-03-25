25.03.2020, 19:33

В Краснодарском крае разбился самолет. Пилот погиб

 (5)
EST
В Краснодарском крае разбился самолет. Пилот погиб
Foto: Louai Beshara, AFP

Учебно-боевой самолет L-39 разбился в Краснодарском крае, его пилот, по предварительным данным, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"25 марта около 16:00 мск в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет L-39", - отметили в военном ведомстве.

Самолетом управлял курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. "По предварительной информации, летчик погиб", - сообщили в министерстве. В Минобороны уточнили, что "полет выполнялся без боекомплекта", к месту падения самолета направлены специалисты поисково-спасательной службы.

По данным источника в экстренных службах региона, самолет загорелся при крушении, которое произошло вне населенного пункта.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: