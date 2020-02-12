12.02.2020, 08:56

”В космосе началась игра в кошки-мышки”. Российский спутник несколько месяцев охотится на американский

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”В космосе началась игра в кошки-мышки”. Российский спутник несколько месяцев охотится на американский
Foto: Sergey Mamontov, Sputnik

Военные США заподозрили российские спутники в орбитальной слежке за американским космическим аппаратом. Хотя формально эти действия не нарушают никаких соглашений, Вашингтон по дипломатическим каналам сообщил в Москву о своей обеспокоенности, пишет "Медуза" со ссылкой на журнал Time.

Как отмечает издание, это первый случай, когда американские военные публично заявляют об угрозе своему аппарату со стороны спутников других стран.

О возможной слежке СМИ впервые заговорили в конце января, после того как в твиттере на траекторию российского аппарата ”Космос 2542” обратил внимание аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон. Он отметил, что российский спутник все время находится на расстоянии от 150 до 300 километров от американского и держит его в зоне видимости.

10 февраля в интервью журналу Time это подтвердил глава командования космическими силами США Джон Реймонд. Он назвал поведение российского спутника ”необычным и тревожным” и посетовал на то, что оно может ”создать опасную ситуацию в космосе”. По его словам, такие действия российских спутников могут позволить им получить высокоточные изображения американского аппарата или даже перехватить отправляемые им данные. Реймонд также обратил внимание, что маневрирование с целью слежения практически неотличимо от действий, которые предпринимались бы при попытке прямой атаки.

Спутник USA-245, за которым, как предполагается, российские аппараты ведут слежку, эксплуатируется Национальным управлением военно-космической разведки США и является одним из четырех спутников системы Keyhole/CRYSTAL. Эти аппараты предназначены для получения фотографий военных объектов в высоком разрешении в любой точке Земли.

Российский аппарат ”Космос 2542” был запущен в ноябре 2019 года; месяц спустя от него прямо на орбите отделился другой спутник — ”Космос 2543”. Официально Минобороны РФ сообщало, что эти аппараты на орбите будут заниматься мониторингом отечественных спутников.

7 февраля зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что в США говорят о российском спутнике как о проблеме исключительно с целью добиться выделения ”все больших средств на и без того раздутый Госдепом бюджет американского военно-промышленного комплекса”.

Как отмечает Time, даже если российские спутники действительно занимают слежением, это не нарушает международное космическое законодательство, так как обязывающих соглашений в этой области сейчас нет. Однако, пишет журнал, произошедшее можно рассматривать как ”начало игры в кошки-мышки в космосе”.

Глава командования космическими силами США в беседе с изданием отметил, что для предотвращения подобных инцидентов ”ответственные космические державы” должны вести переговоры о выработке норм поведения на орбите.

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