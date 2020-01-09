В Коми на нефтеперерабатывающем заводе произошли два взрыва

На нефтеперерабатывающем заводе в Коми произошли два взрыва, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Персонал эвакуирован на безопасное расстояние.
Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Ухте на площади в тысячу квадратных метров.
В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ произошел взрыв, после чего была проведена эвакуация.
Как сообщили "Интерфаксу" в МЧС, пожар начался в 16:55 по московскому времени на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". В 17:08 на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. По предварительной информации, горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива.
По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.
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