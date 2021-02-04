В камере на 8 человек содержатся 28. Российские СИЗО не справляются с числом задержанных в ходе акций протеста

Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят на холоде у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без каких-либо условий для длительного содержания людей. Об этом ”Медиазоне” сообщили несколько арестованных.

Автобус, в котором находился главный редактор ”Медиазоны” Сергей Смирнов, только в половине пятого часа утра заехал на территорию ЦВСИГ. Смирнов провел возле центра не менее трех часов, автобус с другим собеседником ”Медиазоны” перед тем, как подъехать к зданию, простоял в очереди пять часов.

Люди в автобусах сообщают, что ради экономии топлива водители глушат двигатели, из-за чего салон не обогревается; их выводят по нужде на улицу только после настойчивых просьб.

Поступают сообщения, что некоторые автобусы разворачиваются и возвращаются в отделы полиции; при этом из некоторых отделов автобусы наоборот только выдвинулись в Сахарово. Около пяти утра телеграм-канал «Протестный МГУ» написал, что по крайней мере 28 арестованных все же выпустили из автобуса, завели в здание изолятора и разместили в восьмиместной камере с железными кроватями без матрасов. На двух фотографиях из камер, которые публикует «Протестный МГУ», среди других арестованных можно заметить Сергея Смирнова.

мы держимся, но мы не спали со вторника, провели в автозаке четыре часа ожидания, два часа дороги и теперь мы в очереди из автозаков и будем спать неизвестно когда #СвободуНавальному #СвободуРоссии pic.twitter.com/dRApILWDh1 — Быкуша сидящая (@marisaugolkova) February 3, 2021

Ни в самом ЦВСИГ, ни в отделении неотложного информационного реагирования МВД «Медиазоне» на звонки не ответили.

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