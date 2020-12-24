В Калининграде супруги раскрыли личность сотрудника ФСБ, который пришел к ним на свадьбу, и получили 12 и 13 лет за шпионаж в пользу Латвии

Подсудимым инкриминировались работа на спецслужбы Латвии и раскрытие личности оперативника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе в 2015 году. Константин Антонец приговорен к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима, Антонина Зимина — к 13 годам колонии общего режима.

Супруги свою вину не признали. Приговор пока не вступил в силу, осужденные намерены его оспорить.

Антонина Зимина является экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Константин Антонец ранее работал юристом в региональном министерстве экономики. Антонина Зимина была задержана в июне 2018 года, ее муж — в июле 2019 года.

Материалы дела в отношении супругов являются секретными. По данным «Ъ», речь в них идет о передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, подсудимым инкриминировали раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, приглашенного к ним на свадьбу.

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