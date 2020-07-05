В Ивангороде ночью сгорел автомобиль

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании на Новой улице в Ивангороде поступило в чрезвычайные службы в 01:40 5 июля. Горел автомобиль по всей площади.

На месте происшествия работали дежурные смены 124 и 126 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области — всего 8 человек.

В 02:00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.