В Ивангороде ночью сгорел автомобиль

Спасатели в ночь на воскресенье тушили полыхающий автомобиль в Ивангороде, пишет 47news.
Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании на Новой улице в Ивангороде поступило в чрезвычайные службы в 01:40 5 июля. Горел автомобиль по всей площади.
На месте происшествия работали дежурные смены 124 и 126 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области — всего 8 человек.
В 02:00 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
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