В Ивангороде микроавтобус с эстонскими номерами сбил ребенка на пешеходном переходе

Авария в Кингисеппском районе случилась около 18:15 рядом с домом 20 по Кингисеппскому шоссе. 73-летний мужчина за рулем автомобиля SEAT сбил пятиклассника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет moika78.ru.

В результате мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка, добавили в ГИБДД.

Местные жители пишут в соцсетях, что ребенка сбил автомобиль с эстонскими номерами.

”Дед за рулем минивэна SEAT на эстонских номерах переехал пацана всеми колесами прям на пешеходнике. Он с друзьями ехал на самокате через пешеходник”, — написал один очевидец.