В Ивангороде микроавтобус с эстонскими номерами сбил ребенка на пешеходном переходе

Авария в Кингисеппском районе случилась около 18:15 рядом с домом 20 по Кингисеппскому шоссе. 73-летний мужчина за рулем автомобиля SEAT сбил пятиклассника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет moika78.ru.
В результате мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка, добавили в ГИБДД.
Местные жители пишут в соцсетях, что ребенка сбил автомобиль с эстонскими номерами.
”Дед за рулем минивэна SEAT на эстонских номерах переехал пацана всеми колесами прям на пешеходнике. Он с друзьями ехал на самокате через пешеходник”, — написал один очевидец.
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